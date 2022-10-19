Вашингтон, , 05:37 — REGNUM Работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink оплачивают Киеву ряд стран, организаций и частных лиц, а на оставшихся компания SpaceX ежемесячно теряет крупную сумму. Об этом 18 октября сообщил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск в своём Twitter.

Илон Маск thierry ehrmann

Маск пояснил, что компания SpaceX не получает финансирования спутникового интернета Starlink для Киева от Пентагона, но ряд государств, организаций и частных лиц оплачивают 11 тысяч из 25 тысяч терминалов.

«SpaceX теряет около 20 миллионов долларов в месяц на неоплачиваемых услугах и издержках, связанных с повышенными мерами безопасности для кибервоенной защиты, но мы продолжим делать это (вздыхает)», — указал Маск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель поручил разработать планы по поддержке телекоммуникационной инфраструктуры на территории б. УССР после угроз Маска прекратить оплачивать эксплуатацию терминалов Starlink, которые он передал Киеву.

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