Кривой Рог, Бывш. УССР, , 05:20 — REGNUM Объект энергетической инфраструктуры был разрушен в городе Кривом Роге на территории б. УССР. Об этом 19 октября сообщил глава администрации города Александр Вилкул в своем телеграм-канале.

Кривой Рог Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил Вилкул, во время последней воздушной тревоги из-за попадания был разрушен объект энергетической инфраструктуры. В результате без электроснабжения остались несколько населённых пунктов в Криворожском районе, а также микрорайон Ингулец в Кривом Роге.

Воздушная тревога в регионе объявлялась около 22:15 мск 18 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в северной части города Кривой Рог.

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