Москва, , 05:05 — REGNUM В среду, 19 октября, в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, температура воздуха до +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Москвичи одеваются в осеннюю одежду Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 20 октября в столице облачно, небольшой дождь, температура воздуха +3… +5 °C.

Ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с, ночью — северный, северо-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 742 (-4) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +7… +12°C днём. Ночью — +0… +5 °C.

В четверг, 20 октября, днём в столице ожидается +5… +7 °C, по области +3… +8 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 (+7) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °C, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма на 20 и 21 октября.

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