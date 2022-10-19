Пекин, , 05:00 — REGNUM Соединенные Штаты используют ситуацию вокруг территории бывш. УССР и поддерживают киевский режим ради усиления своей гегемонии в мире, заявил китайский публицист Хэ Чжигао на страницах газеты The Global Times.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США лишь подливают масло в огонь, а не действуют как великая держава, способствующая миру и диалогу», — заявил он.

Журналист отметил, что США используют сложившуюся ситуацию, чтобы усилить свое господство в мире через военный блок НАТО. При этом интересы Вашингтона, считает публицист, противоречат интересам Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The New York Times указала на двусмысленный характер антироссийских санкций Евросоюза. По ее мнению, европейские страны выводят из-под санкций критичные для них отрасли.