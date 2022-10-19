Брюссель, , 04:56 — REGNUM Сравнение Европы с «садом», а окружающие её страны с «джунглями» — это не расистское высказывание, такого подтекста во фразе нет. Так прокомментировал 18 октября свои слова глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментарий опубликован на официальном сайте Евросоюза.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Боррель извинился перед теми, кто решил, что приведённая им метафора — это следствие «колониального европоцентризма» в мировоззрении. Дипломат уточнил, что он таким образом указал на рост политики силы в мире.

«Рост этого мира беззакония и беспорядка — это то, что я имел в виду, говоря о «джунглях». Моя ссылка на «джунгли» не имеет расистского, культурного или географического подтекста. Действительно и к сожалению, «джунгли» есть везде, в том числе и сегодня на [территории б. УССР]», — указал Боррель.

При этом дипломат отметил, что его опыт позволяет ему понимать, что Запад не является идеалом, и страны Запада тоже нарушают международное право время от времени.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Объединенных Арабских Эмиратов обвинили главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в расистской риторике после его заявлений о «джунглях».

Читайте ранее в этом сюжете: В ОАЭ не оценили слов Борреля о «джунглях» и «садах»