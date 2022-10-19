Брюссель, 19 октября, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Сравнение Европы с «садом», а окружающих её стран с «джунглями» — это не расистское высказывание, такого подтекста во фразе нет. Так прокомментировал 18 октября свои слова глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментарий опубликован на официальном сайте Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Боррель извинился перед теми, кто решил, что приведённая им метафора — это следствие «колониального европоцентризма» в мировоззрении. Дипломат уточнил, что он таким образом указал на рост политики силы в мире.

«Рост этого мира беззакония и беспорядка — это то, что я имел в виду, говоря о «джунглях». Моя ссылка на «джунгли» не имеет расистского, культурного или географического подтекста. Действительно и к сожалению, «джунгли» есть везде, в том числе и сегодня на [территории б. УССР]», — указал Боррель.

При этом дипломат отметил, что его опыт позволяет ему понимать, что Запад не является идеалом и страны Запада тоже нарушают международное право время от времени.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Объединенных Арабских Эмиратов обвинили главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в расистской риторике после его заявлений о «джунглях».