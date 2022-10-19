Москва, , 04:54 — REGNUM На стартовый комплекс космодрома Восточный, расположенного в Амурской области, установили ракету-носитель «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи «Гонец-М» и аппаратом «Скиф-Д». Об этом 19 октября сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Подготовка запуска РН «Союз-2.1б» на космодроме Восточный Russian.space

пресс-служба Роскосмоса «В среду, 19 октября 2022 года, ракета космического назначения «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и первым аппаратом федерального проекта «Сфера» «Скиф-Д» была транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный».

В настоящее время специалисты осуществляют подготовку к запуску, который запланирован на 22:57 мск 22 октября. На заданную орбиту все четыре аппарата выведет разгонный блок «Фрегат».

Запущенный в рамках программы «Сфера» спутник «Скиф-Д» станет первенцем десяти новых спутниковых группировок, предназначенных для обеспечения связи и дистанционного зондирования Земли. Пять группировок будут обеспечивать связь, ещё пять — наблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» на новом виде топлива — нафтиле — запланирован на космодроме «Восточный» 23 октября.

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