19 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 07:56 — REGNUM Интересное дело 27 октября 2022 года планирует рассмотреть арбитраж Белгородской области. Российский электрометаллургический комбинат, связанный с олигархом Алишером Усмановым и семьей депутата Госдумы Андрея Скоча («Единая Россия»), взыскивает многомиллионные долги за поставку продукции заводу из Волынской области, что в западной части б. УССР. Причём продукция волынского завода может использоваться в широком спектре отраслей — от энерго- до военной. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Магритт Рене. Вор (фрагмент). 1927

Многомиллионный спор

В арбитраж Белгородской области ещё в середине сентября 2022 года поступил иск от АО «Оскольский электрометаллургический комбинат имени Алексея Алексеевича Угарова» к предприятию, которое ранее называлось ОАО «Луцкий подшипниковый завод». Сумма иска тогда составляла 211 221 165,19 рубля.

Дело принял судья Кощин. В материалах уточняется, что речь идёт о взыскании задолженности — 191 521 028,3 рубля и 20 643,93 евро по контрактам №СЛПЗГ/ОЕ-005 523, №СЛПЗ/ОЕ-005 524, №СЛПЗ/ОЕ005 525 и 19 700 136,89 рубля и 2127,17 евро неустойки за просрочку оплаты продукции, начисленной по состоянию на 02.09.2022 года, а также неустойки за нарушение сроков оплаты продукции — в размере двойной ключевой ставки Банка России (годовых) от суммы не исполненного обязательства за каждый день просрочки начиная с 03.09.2022 года до фактического исполнения обязательства и 200 тыс. рублей расходов по уплате государственной пошлины. В карточке дела 14 октября 2022 года появилось ходатайство об уточнении размера исковых требований, но сумма пока не известна.

Алишер Усманов Kremlin.ru

Когда были подписаны контракты на поставку продукции и что именно поставлялось, не сообщается.

Комбинат, выступивший в деле истцом, позиционируется как единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где реализованы технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющие получать металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов. Он фигурирует в том числе как производитель стали.

Завод-ответчик в открытых источниках указан как производитель подшипников и компонентов к ним, при этом специализация — производство роликовых конических и игольчатых подшипников.

О бенефициарах сторон

Предприятие-ответчик из Луцка входит в состав шведской корпорации SKF, ведущей свою историю с 1907 года, которая является крупнейшим в мире производителем подшипников. В России SKF была представлена с 90-х годов, но «22 апреля 2022 года SKF объявила о своем решении прекратить все операции, взаимодействие и инвестиции в России и вывести российский бизнес». Такое сообщение фигурирует на сайте корпорации.

В России актив был представлен рядом юрлиц и заводом в Тверской области по производству железнодорожных буксовых подшипниковых узлов. В апреле 2022 года представитель руководства российской компании группы Алексей Шулепов в комментариях журналу Forbes заявлял, что идёт разработка плана реорганизации бизнеса, и после его завершения «российская команда отделится от группы компаний SKF и продолжит деловую активность самостоятельно».

В ЕГРЮЛ с сентября 2022 года некоторые бывшие активы SKF принадлежат Шулепову. В частности, тверское ООО «Тек-Ком Производство» (ранее называлось ООО «Скф»). Он же в мае 2022 года создал ООО «Тек-Ком Холдинг».

А теперь вернёмся к многомиллионному иску АО «Оскольский электрометаллургический комбинат имени Алексея Алексеевича Угарова» к активу SKF в Луцке.

Скоч Андрей Duma. gov.ru

Белгородский комбинат является частью металлургического холдинга «Металлоинвест». Управляет комбинатом ООО УК «Металлоинвест», учрежденное в 2006 году. Владельцем управляющей компании является АО «Холдинговая компания «Металлоинвест». По данным на конец июня 2022 года, 100% акций АО принадлежит ООО «ЮэСэМ Металлоинвест». Последнее учреждено в 2014 году. ООО в свою очередь принадлежит ООО «Холдинговая компания Юэсэм». Владельцами последнего юрлица являются Алишер Усманов (49% доли), Варвара Скоч (данные схожи с данными дочери депутата Госдумы Андрея Скоча («Единая Россия»)) и Владимир Скоч, Владимир Стрешинский и семь иностранных компаний, прописанных на Кипре и Виргинских Британских островах, чьи бенефициары не раскрываются.

Что в итоге? В итоге следующая картина: несмотря на все антироссийские заявления киевского режима и разного рода санкции, которые начали вводить с 2014 года, ряд российских олигархов продолжил вести бизнес на территории б. УССР. А сейчас они, что называется, «расплачиваются рублём» за это: кто-то не оплаченными счетами за поставленную продукцию, а кто-то и активами. Например, Олегу Дерипаске режим Зеленского уже пообещал изъятие активов, которые найдут на территории б. УССР. В числе таковых может оказаться Николаевский глиноземный завод.

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А вторая сторона этой медали — больше этическая, нежели юридическая. С таким, знаете, специфическим запахом…