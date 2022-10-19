Москва, 19 октября, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь обещают метеорологи жителям Москвы и Московской области. Об этом 19 октября сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Василий Иванов ИА REGNUM Теплая осень в Москве

В городе Москве днём температура воздуха составит +9…+11 градусов, ночью же ожидается похолодание до +3…+5 градусов. При этом возможен небольшой, местами переходящий в умеренный, дождь. По области температура воздуха днём составит +7…+12 градусов, а ночью она опустится до 0…+5 градусов.

Ветер днём будет дуть преимущественно южный и юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/сек. Ночью направление ветра изменится, ожидается ветер северного направления, переходящий в северо-западный, с небольшим усилением до 6-11 м/сек.

Атмосферное давление в течение суток составит 742–744 мм ртутного столба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о предстоящем похолодании.