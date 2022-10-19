Пхеньян, , 04:32 — REGNUM Дислоцированные в пограничном районе войска Северной Кореи провели артиллерийские стрельбы, направленные на предупреждение соседа по полуострову о недопустимости провокационных действий южнокорейской армии. Об этом со ссылкой на представителя генштаба Корейской народной армии 19 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам высокопоставленного северокорейского военного, «повторяющиеся военные провокации противника» в пограничных районах ухудшают ситуацию на Корейском полуострове. В частности, запуск южнокорейскими военными десятков снарядов из реактивных систем залпового огня в провинции Канвондо 18 октября.

ЦТАК «С целью сделать ещё одно серьёзное предупреждение, а также в качестве контрмеры фронтовым частям нашей армии на западе и востоке был отдан приказ провести предупредительный обстрел в сторону Жёлтого и Японского морей».

Пхеньян вновь призвал Сеул «немедленно остановить бездумные провокации», которые вызывают «эскалацию военной напряжённости в пограничных районах».

По информации южнокорейской стороны, со стороны КНДР в сторону Жёлтого моря было выпущено около 100 снарядов, в сторону Японского моря — около 150. все снаряды упали в буферных зонах к северу от разграничительной линии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября войска Южной Кореи приступили к проведению ежегодных учений «Хогук» на фоне нарастающей напряжённости в отношениях с Северной Кореей.

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