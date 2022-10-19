Пхеньян, 19 октября, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Дислоцированные в пограничном районе войска Северной Кореи провели артиллерийские стрельбы, направленные на предупреждение соседа по полуострову о недопустимости провокационных действий южнокорейской армии. Об этом со ссылкой на представителя генштаба Корейской народной армии 19 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

По словам высокопоставленного северокорейского военного, «повторяющиеся военные провокации противника» в пограничных районах ухудшают ситуацию на Корейском полуострове. В частности, запуск южнокорейскими военными десятков снарядов из реактивных систем залпового огня в провинции Канвондо 18 октября.

ЦТАК «С целью сделать ещё одно серьёзное предупреждение, а также в качестве контрмеры фронтовым частям нашей армии на западе и востоке был отдан приказ провести предупредительный обстрел в сторону Жёлтого и Японского морей».

Пхеньян вновь призвал Сеул «немедленно остановить бездумные провокации», которые вызывают «эскалацию военной напряжённости в пограничных районах».

По информации южнокорейской стороны, со стороны КНДР в сторону Жёлтого моря было выпущено около 100 снарядов, в сторону Японского моря — около 150. Все снаряды упали в буферных зонах к северу от разграничительной линии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября войска Южной Кореи приступили к проведению ежегодных учений «Хогук» на фоне нарастающей напряжённости в отношениях с Северной Кореей.

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