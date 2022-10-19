Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Евросоюз разрывает экономические связи с Россией ради поддержки киевского режима, однако ряд европейских стран продолжает защищать свои экономические интересы. Об этом сообщает газета The New York Times.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

«Бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций», — отмечает издания.

При этом осведомленные источники газеты утверждают, что исключения из санкций делаются под нажимом лоббистов из Евросоюза. В связи с этим эксперты считают, что у ряда стран есть свои «священные коровы», которыми ЕС не готов рисковать ради киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз отказался от введения потолка цен на импорт российского природного газа. В ходе обсуждения этого вопроса ЕС столкнулся с политическими разногласиями стран-членов. В связи с этим рассмотрение этого вопроса отложили.