Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 04:00 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре в результате столкновения двух легковых автомобилей на перекрёстке значительные травмы получили пять человек. Об этом 19 октября пресс-служба городского отдела ГИБДД сообщает в своём телеграм-канале.

ДТП Pixabay.com

ДТП произошло 18 октября около 21:55 по местному времени. 44-летний водитель автомобиля Toyota Passo, сворачивая на разрешающий сигнал светофора с Комсомольского шоссе налево, не пропустил имеющий право дороги автомобиль Toyota Ipsum, за рулём которого находился 19-летний водитель.

пресс-служба отдела ГИБДД Комсомольска-на-Амуре «Водитель и пассажир Toyota Passo, а также три пассажира Toyota Ipsum, в том числе один несовершеннолетний 2005 г. р., госпитализированы с травмами».

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находились полицейские. Два человека погибли, один получил незначительную травму.

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