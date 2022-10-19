Хельсинки, , 03:56 — REGNUM Финский президент Саули Ниинистё заявил о важности продолжения диалога с Россией, чтобы не допустить эскалации на территории бывш. УССР. Об этом он сказал 18 октября на семинаре по вопросам безопасности Парламентской ассамблеи НАТО.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Президент отметил, что важно именно спасение планеты от дальнейшего роста напряженности, а не навязывание мирного соглашения сторонам конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября министерство обороны Финляндии объявило о решении Хельсинки поставить Киеву девятый по счету пакет военной помощи.

17 октября глава финского минобороны Антти Кайкконен предупредил, что российские граждане могут «в случае необходимости» лишиться своего имущества, которое они приобрели в Финляндии.

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