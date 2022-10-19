Минск, 19 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Российский философ Александр Дугин заявил, что белорусская идея является серьезной частью общего наследия России и Белоруссии. Это произошло 18 октября на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передаëт телеграм-канал «Пул первого».

Mahdieh Gaforian Александр Дугин

«Какие-то элементы белорусской идеи сложились ещё в Великом княжестве Литовском. И тогда белорусская идентичность стала приобретать определенные формы. И те, которые хотят использовать еë против Белоруссии, совершают подмену. Потому что белорусская идея — это очень серьëзная часть нашего общего наследия. Мы должны тоже к этому отнестись внимательно. Это наше, а не их. Мы не должны отдавать врагам то, что является нашим. Так же они и русский национализм пытаются искусственно противопоставить нашему многонациональному государству. То есть не всегда национальная идея в правильных руках оказывается. Она должна быть в наших руках», — заявил философ.

Как сообщало ИА REGNUM, идея правопреемства Белоруссии по отношению к Великому княжеству Литовскому популярно в среде местечковых националистов, придерживающихся антироссийских и прозападных взглядов.