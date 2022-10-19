Омск, , 03:56 — REGNUM Акция по сбору книг для мобилизованных проходит на Левобережье Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Книги Иван Шилов © ИА REGNUM

Пункты сбора художественной литературы и журналов организованы в окружной администрации и в КТОСах по месту жительства.

«Акция предполагает сбор художественной литературы и журналов для мобилизованных граждан на период их следования до мест дислокации», — пояснили в администрации Кировского округа. Продлится она до 21 октября. В учебные центры книги отправляют ежедневно.

По состоянию на 18 октября омичи передали около 150 различных книг и журналов. «Очень надеемся, что это поможет ребятам скоротать время в пути к местам службы», — прокомментировала начальник отдела по работе с ТОС и организационным вопросам администрации Кировского округа Марина Королёва.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске открыты пункты приёма гуманитарной помощи для мобилизованных жителей региона. Один из них расположен на базе бывшего пассажирского предприятия № 7 на улице Нефтезаводская, 40. Также работает Центр сбора гуманитарной помощи на улице Красный Путь, 9.

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