Минск, 19 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Президент БелоруссииАлександр Лукашенко в очередной раз констатировал, что в Белоруссии нет государственной идеологии (несмотря на наличие профессиональных «идеологов»). Об этом белорусский лидер заявил на встрече с российским философомАлександром Дугиным, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Правильно вы где-то там говорили и про государственную идеологию, идеологию вообще, и что у нас еë нет, а в России — тем более. Это тоже правда. Мне предлагали море идей. Я их все отверг потому, что они не ложатся на душу, на сердце человека. Что это за идея, которая не может овладеть массами, как классик говорил, и не ложится на сердце. Я и сам пытаюсь что-то сформулировать, но прихожу к выводу, что это невозможно сформулировать, пока тебя не подопрëт время. Может мы зря слишком напрягаемся?! Выдумать еë нельзя. Она должна созреть», — поделился своими рассуждениями белорусский лидер.

Как сообщалоИА REGNUM, встреча Александра Лукашенко с Александром Дугиным состоялась 18 октября в резиденции белорусского лидера.