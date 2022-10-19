Минск, 19 октября 2022, 12:14 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 октября встретился с российским философом Александром Дугиным. Детали их беседы опубликовал приближенный к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».
Стороны общались более двух часов. По словам Лукашенко, он пригласил Дугина в гости, чтобы тот воочию посмотрел, как живëт Белоруссия.
Президент Белоруссии также заявил, что несколько лет назад российские «либерасты» хихикали, когда он заявил, что придëт время, когда Лукашенко вместе с Путиным будут «стоять спиной к спине и отстреливаться».
«Что мы видим сегодня?! Мы это сегодня и видим. Нам надо держаться друг возле друга. Не надо пытаться как-то обойти один другого, не надо тут чего-то делить, типа нашей общей победы в Великой Отечественной войне. Все роли история распределила давно», — сказал Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко в 2017 году заявил, что у него блестящие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Тогда же он произнëс слова о ситуации, при которой лидерам двух государств придëтся отстреливаться, стоя спиной к спине.