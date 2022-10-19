Минск, , 12:14 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 октября встретился с российским философом Александром Дугиным. Детали их беседы опубликовал приближенный к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Стороны общались более двух часов. По словам Лукашенко, он пригласил Дугина в гости, чтобы тот воочию посмотрел, как живëт Белоруссия.

«Вы человек опытный и по Минску можете определить, чем дышит наша Белоруссия… Ваша Белоруссия, я надеюсь, вы не отрываете в своем сознании и не считаете еë чужой, несмотря на то, что это сегодня независимое суверенное государство. То, что говорят о Белоруссии в России и то, что не говорят, замалчивая, для вас, наверное, это небольшой секрет, поскольку вы можете видеть за цифрами, строчками, запятыми реальную картину. Но люди не очень понимали, что происходит в Белоруссии. Порой нас критиковали ни за что. У меня была некая ревность, ещë там чего-то. Разные были причины. Такого уровня человек, как вы, публичный человек видит реалии. Я надеюсь, что об этом узнает каждый россиянин. Нам жить вместе. Нам ни в коем случае не надо бежать в сторону друг от друга» Александр Лукашенко

Президент Белоруссии также заявил, что несколько лет назад российские «либерасты» хихикали, когда он заявил, что придëт время, когда Лукашенко вместе с Путиным будут «стоять спиной к спине и отстреливаться».

«Что мы видим сегодня?! Мы это сегодня и видим. Нам надо держаться друг возле друга. Не надо пытаться как-то обойти один другого, не надо тут чего-то делить, типа нашей общей победы в Великой Отечественной войне. Все роли история распределила давно», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко в 2017 году заявил, что у него блестящие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Тогда же он произнëс слова о ситуации, при которой лидерам двух государств придëтся отстреливаться, стоя спиной к спине.