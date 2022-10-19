Таллин, , 03:45 — REGNUM Эстония готова увеличить бюджет на закупку вооружений на 42% в 2023 году, заявил глава эстонского минобороны Ханно Певкур в ходе визита в Соединенные Штаты.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наш оборонный бюджет в следующем году вырастет на 42% и составит приблизительно 3% нашего ВВП», — заявил он.

Певкур добавил, что Эстония уже начала закупки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также эстонские военные намерены закупить системы противовоздушной обороны, а также другие системы вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Латвии и Эстонии заявили о проведении военных парадов НАТО в Валке и Валге. Целью парадов является демонстрация сотрудничества альянса с этими прибалтийскими странами.