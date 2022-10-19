Омск, 19 октября, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Департамент строительства администрации Омска 20 октября 2022 года планирует выбрать подрядчика для строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег». За работу исполнителю готовы заплатить 1 217 344 342,48 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

По контракту, который финансируется средствами городского бюджета, планируется крупный аванс — 50%.

Работы победитель тендера должен будет завершить за семь этапов — за 792 календарных дня. В его задачи входит в том числе и разработка рабочей документации.

Напомним, также в Кузбассе — в городах Белово и Калтане — планируется возвести две школы, каждая из которых оценивается в 2–2,4 млрд рублей. В школе, которая планируется в Калтане, также по проекту предполагается бассейн. Соответствующие тендеры по поиску подрядчиков уже объявлены.