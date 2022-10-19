Киев, 19 октября, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в нескольких регионах на территории б. УССР. Об этом 19 октября сообщили местные власти в телеграм-каналах.

Тревога

Глава Кировоградской области Андрей Райкович указал в своём телеграм-канале, что воздушная тревога объявлена в регионе, который находится под его началом. Такие же сообщения опубликовали главы Полтавской и Черкасской областей.

Кроме того, ряд подконтрольных Киеву СМИ указывает на объявление воздушной тревоги в Днепропетровской, Харьковской областях, а также на оккупированной киевским режимом части территории Запорожской области.

Напомним, предыдущие сутки в ряде регионов на территории б. УССР начались с сигнала воздушной тревоги и взрывов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Харькова вынуждены прятаться от воздушных ударов в метрополитене.