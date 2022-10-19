Токио, 19 октября, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Курс иены по отношению к доллару США на торгах 19 октября в Токио вновь обновил минимум, упав до самого низкого уровня за последние 32 года. Это следует из данных торговой площадки.

bfishadow Японские иены

По состоянию на 08:50 по местному времени (02:50 мск) торги шли на уровне 149,17−149,18 иены за доллар США.

По словам министра финансов Японии Сюнъити Судзуки, ведомство «тщательно и с нарастающей частотой проверяет ситуацию на рынке».

Крайне мягкая кредитно-денежная политика Банка Японии продолжает стимулировать продажи национальной валюты и её удешевление. Это удорожает импортные товары, включая энергоносители, но повышает прибыли ориентирующихся на внешние рынки крупных японских корпораций.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии уже готовится принять ряд мер в связи с рекордным ослаблением курса японской иены.