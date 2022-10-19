Нью-Йорк, США, 19 октября, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Россия призывает страны Запада выяснить, с какой целью ряд стран ЕС и НАТО продолжает разработку нового вида химикатов, заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов в ходе заседания комитета Генассамблеи ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По словам дипломата, западные страны отказались включать в контрольные списки Конвенции о запрещении химического оружия все вещества, которые получили наименование «Новичок» в западных лабораториях. Воронцов отметил, что ряд стран НАТО продолжает засекречивать подобные вещества, а также отказывается от проверок.

«Предлагаем странам Запада разобраться с тем, с какой целью ряд членов ЕС и НАТО ведет тайную разработку новых видов токсичных химикатов», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что Россия отвергает все обвинения в применении подобных отравляющих веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов заявил, что Великобритания до сих пор не предоставила подробностей по инциденту в Солсбери. При этом, по словам дипломата, Лондон игнорирует все запросы российской стороны.