Москва, , 03:29 — REGNUM Список бывших банкиров-банкротов может пополнить Владимир Гезин, который ранее был членом наблюдательного совета «Инвестбанка». Банк обратился с соответствующим иском о несостоятельности Гезина, но арбитраж Москвы пока претензии к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление в базе суда появилось 13 октября 2022 года. Детали пока не сообщались.

Ранее Гезин, как бывший зампредседателя правления банка, был осужден к трём годам шести месяцам лишения свободы за растрату более 12,7 млрд рублей, которая проходила через выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным юрлицам и гражданам. За счёт досудебного сотрудничества дело Гезина выделили в отдельное производство. К фигуранту также был подан гражданский иск о взыскании ущерба — более 8,3 млрд рублей.

Гезин был и среди тех бывших топ-менеджеров банка, которых пытались привлечь к субсидиарной ответственности. Сумма иска к десятку фигурантов была более 40,543 млрд рублей.

Напомним, «Инвестбанк» лишился лицензии в 2013 году. На начало сентября 2022 года его долги перед кредиторами превышают 61,05 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытки обанкротить бывших топ-менеджеров предпринял десяток лопнувших российских банков, которые до этого в суде смогли взыскать с фигурантов ущерб или привлечь их к субсидиарной ответственности.