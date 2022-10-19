Нижний Новгород, 19 октября, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Артисты Центрального дома Российской Армии (ЦДРА) имени Михаила Васильевича Фрунзе выступили с концертом перед мобилизованными военнослужащими, проходящими интенсивную подготовку и боевое слаживание на полигоне Западного военного округа (ЗВО) в Нижегородской области. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Концерт артистов ЦДРА

пресс-служба Минобороны РФ «Для защитников Отечества военные артисты подготовили большую концертную программу, в которую вошли современные песни патриотического характера и эстрадные шлягеры последних лет».

Отмечается, что артисты ЦДРА с самого начала проведения частичной мобилизации активно участвуют в культурно-художественном обеспечении военнослужащих, направленном на поддержание их морально-психологического настроя.

Как сообщало ИА REGNUM, финал XVII всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооружённых сил РФ прошёл в Центральном Доме Российской Армии.

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