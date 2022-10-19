Попасная, , 03:20 — REGNUM Населённый пункт Попасная в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли киевские боевики, применив РСЗО HIMARS. Об этом 19 октября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями ВСУ (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Обстрел был зафиксирован в 00:35 мск. Населённый пункт Попасная был обстрелян киевскими боевиками с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего было выпущено две ракеты.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские каратели обстреляли населённый пункт Новоивановка в ЛНР из РСЗО HIMARS.

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