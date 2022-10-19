Загреб, , 03:19 — REGNUM Хорватский президент Зоран Миланович выступает против подготовки киевских боевиков в Хорватии. Об этом он заявил 18 октября в ходе инаугурации ректора Загребского университета.

Зоран Миланович Predsjednik.hr

Миланович пояснил, что он не поддерживает «чрезмерное» впутывание страны в конфликт на территории бывш. УССР. Вместе с тем президент отметил, что пока не слышал о подобных просьбах.

Он также подчеркнул, что Хорватия может передавать Киеву свои ворожения и технику, если Загребу предоставят «средства взамен». Миланович считает, что при отсутствии такой компенсации военная помощь бандеровцам превратиться в «лишение кровообращения хорватской обороны».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября бывший футболист сборной Хорватии Томислав Дуймович заявил, что Зоран Миланович занимает сторону России и более объективен, чем премьер-министр республики Андрей Пленкович.

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