Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Администрация США изучает возможность введения лимита на экспорт топлива в качестве меры, направленной на ограничение роста внутренних цен на энергоносители. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома 18 октября сообщает агентство Reuters.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его данным, в настоящее время власти изучают все доступные инструменты, способные повлиять на ситуацию с ценами на топливо в стране. В числе наиболее вероятных — ограничение экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство энергетики США намерено продать 15 млн баррелей нефти, выделенной из стратегического резерва.

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