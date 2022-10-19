Вашингтон, 19 октября, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Администрация США изучает возможность введения лимита на экспорт топлива в качестве меры, направленной на ограничение роста внутренних цен на энергоносители. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома 18 октября сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

По его данным, в настоящее время власти изучают все доступные инструменты, способные повлиять на ситуацию с ценами на топливо в стране. В числе наиболее вероятных — ограничение экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство энергетики США намерено продать 15 млн баррелей нефти, выделенной из стратегического резерва.