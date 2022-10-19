Владивосток, , 03:06 — REGNUM В арбитраж Приморского края поступил иск о самобанкротстве АО «Восточная верфь», которое ранее строило военные корабли для Тихоокеанского флота ВМФ России, пограничных сил Дальнего Востока. Исковое заявление суд пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление в базе суда появилось 13 октября 2022 года, но сумма долга, ставшая основанием для обращения в суд, не сообщалась. Между тем по итогам 2021 года компания указала на снижение некоторых финансовых показателей. Так валовая прибыль снизилась на 2,01 млрд рублей. Чистый убыток по итогам 2021 года составил 2,147 млрд рублей.

Верфь в ЕГРЮЛ фигурирует с 1994 года. Она была исполнителем почти 30 госконтрактов на общую сумму 16 млрд рублей, в том числе в 2019 году предприятие ремонтировало и переоборудовало каюты судна «Светломор-3» Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба».