Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Тысячи домохозяйств остались без энергоснабжения из-за снегопада, который начался в ряде американских штатов в районе Великих озер и привел к падению ветвей с не опавшей листовой на линии электропередач. Об этом передал телеканал ABC News.

Снегопад uknowgayle

Кроме того, синоптики предупредили о заморозках от — 1°С до — 7°С в 28 регионах на севере и северо-западе США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября на горные районы юго-запада Румынии обрушился снегопад, из-за которого пришлось закрыть движение по главной автомагистрали региона Transalpine. Дорога связывает румынский уезд Долж c Венгрией.

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