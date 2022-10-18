Вашингтон, 19 октября, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Тысячи домохозяйств остались без энергоснабжения из-за снегопада, который начался в ряде американских штатов в районе Великих озер и привел к падению ветвей с неопавшей листвой на линии электропередачи. Об этом передал телеканал ABC News.

uknowgayle Снегопад

Кроме того, синоптики предупредили о заморозках от –1°С до –7°С в 28 регионах на севере и северо-западе США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября на горные районы юго-запада Румынии обрушился снегопад, из-за которого пришлось закрыть движение по главной автомагистрали региона Transalpine. Дорога связывает румынский уезд Долж c Венгрией.