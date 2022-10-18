Вашингтон, 19 октября, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Переписка с лидером КНДР Ким Чен Ыном относилась к секретным документам, поэтому экс-президент США Дональд Трамп не имел права забирать её, уходя из Белого дома. Об этом 18 октября пишет издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Данная информация содержится в аудиокниге американского журналиста Боба Вудворта о Трампе. Выход книги «Записи Трампа: двадцать интервью Боба Вудворда с президентом Трампом» (The Trump Tapes: Bob Woodward’s Twenty Interviews with President Trump) намечен на 25 октября.

В книге приводится информация о том, что в конце 2019 года Трамп показал Вудворту в ходе беседы письма, полученные им от Ким Чен Ына и попросил журналиста никому об этом не рассказывать. Затем, в 2020 году, сам Вудворт попросил Трампа показать ему письма Ким Чен Ына, на что экс-президент США ответил отказом. Свой отказ Трамп мотивировал тем, что письма совершенно секретны.

«Комментарии Трампа показывают прекрасное осознание им того факта, что 27 писем <…> были засекречены, несмотря на его неоднократные заявления, что ни один из документов, которые он неправомерно забрал из Белого дома <…> не относится к этой категории», — поясняет Вудворт.

Напомним, в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) был проведён обыск агентами ФБР. В результате обыска были изъяты 15 коробок с различной документацией, которую Трамп должен был сдать в Национальный архив США после того, как покинул Белый дом. Предполагается, что среди изъятых документов были и письма Ким Чен Ына к Трампу.