Гавана, 19 октября 2022, 02:47 — REGNUM Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья от лица правительства поблагодарил США за предложенную финансовую помощь пострадавшим в результате обрушившегося на страну в конце сентябре урагана «Иэн». Об этом дипломат 18 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Напомним, в конце сентября на Кубу обрушился ураган «Иэн», от которого больше других пострадали провинции Артемиса, Гавана и Пинар-дель-Рио. В ряде районов Пинар-дель-Рио до сих пор не удалось восстановить полноценное электроснабжение.
Как сообщало ИА REGNUM, США предоставят $2 млн международным организациям, оказывающим помощь пострадавшим от урагана «Иэн» на Кубе.
Читайте ранее в этом сюжете: США выделили на помощь пострадавшим от урагана жителям Кубы $2 млн