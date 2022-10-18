Гавана, 19 октября, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья от лица правительства поблагодарил США за предложенную финансовую помощь пострадавшим в результате обрушившегося на страну в конце сентября урагана «Иэн». Об этом дипломат 18 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Бруно Родригес Паррилья «Мы благодарны за предложение США гуманитарной помощи. Материальный вклад в размере $2 млн через международную федерацию Красного Креста будет способствовать нашим усилиям по восстановлению и поддержке тех, кто пострадал от разрушительного урагана «Иэн».

Напомним, в конце сентября на Кубу обрушился ураган «Иэн», от которого больше других пострадали провинции Артемиса, Гавана и Пинар-дель-Рио. В ряде районов Пинар-дель-Рио до сих пор не удалось восстановить полноценное электроснабжение.

Как сообщало ИА REGNUM, США предоставят $2 млн международным организациям, оказывающим помощь пострадавшим от урагана «Иэн» на Кубе.