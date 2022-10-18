Куба поблагодарила США за предложенную помощь пострадавшим от урагана «Иэн»
Гавана, 19 октября, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья от лица правительства поблагодарил США за предложенную финансовую помощь пострадавшим в результате обрушившегося на страну в конце сентября урагана «Иэн». Об этом дипломат 18 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Иван Шилов ИА REGNUM
Куба
«Мы благодарны за предложение США гуманитарной помощи. Материальный вклад в размере $2 млн через международную федерацию Красного Креста будет способствовать нашим усилиям по восстановлению и поддержке тех, кто пострадал от разрушительного урагана «Иэн».
Напомним, в конце сентября на Кубу обрушился ураган «Иэн», от которого больше других пострадали провинции Артемиса, Гавана и Пинар-дель-Рио. В ряде районов Пинар-дель-Рио до сих пор не удалось восстановить полноценное электроснабжение.
Как сообщало ИА REGNUM, США предоставят $2 млн международным организациям, оказывающим помощь пострадавшим от урагана «Иэн» на Кубе.