Вашингтон, 19 октября, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Министерство энергетики США намерено продать 15 млн баррелей нефти, выделенной из стратегического резерва, сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Министерство энергетики опубликует завтра утром (19 октября — прим. ИА REGNUM) извещение о продаже 15 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва с поставкой в декабре», — заявили в администрации президента США.

Таким образом Белый дом намерен стабилизировать рынок нефти и снизить цены на топливо в Соединенных Штатах. При этом с начала 2022 года США выделили 180 млн баррелей нефти из резервов для стабилизации ситуации с топливом в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники американского агентства Bloomberg заявили о планах Белого дома выделить из стратегического резерва еще 10-15 млн баррелей нефти.