Анадырь, 19 октября 2022, 02:32 — REGNUM В Анадыре и в восточных районах Чукотки из-за штормового ветра объявили штормовое предупреждение. Об этом глава региона Роман Копин 19 октября сообщает в своём телеграм-канале.
В столице региона и в восточных районах также отменены занятия в школах, приведены в состояние повышенной готовности МЧС и коммунальные службы.
Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма на 20 и 21 октября.
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