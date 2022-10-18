Анадырь, 19 октября, 2022, 02:32 — ИА Регнум. В Анадыре и в восточных районах Чукотки из-за штормового ветра объявили штормовое предупреждение. Об этом глава региона Роман Копин 19 октября сообщает в своём телеграм-канале.

Олег Кугаев ИА REGNUM Вид на город Анадырь

Роман Копин «В Анадыре и восточных районах Чукотского АО объявлено штормовое предупреждение. В течение дня прогнозируются порывы ветра до 35−40 м/с».

В столице региона и в восточных районах также отменены занятия в школах, приведены в состояние повышенной готовности МЧС и коммунальные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма на 20 и 21 октября.