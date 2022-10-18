Вашингтон, 19 октября, 2022, 02:21 — ИА Регнум. Два истребителя ВВС США F-16 перехватили два дальних российских бомбардировщика Ту-95 возле берегов Аляски, 18 октября сообщило на своем сайте Командование объединенной канадско-американской аэрокосмической обороны (NORAD).

Dodmedia.osd.mil Дальний бомбардировщик Ту-95

Они были подняты в воздух 17 октября. Отмечается, что российские самолеты не нарушали американское или канадское воздушное пространство.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Минобороны России объявило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС провели в сопровождении российских истребителей МиГ-31 плановое воздушное патрулирование над акваториями Тихого океана, Берингова и Охотского морей.