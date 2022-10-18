Москва, 19 октября, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Крым для России не просто военно-морская база, он является символом единства народов страны. Такое заявление сделал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель 18 октября в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Такое пояснение Гемпель сделал в ответ на реплику американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска, по мнению которого Крым важен для национальной безопасности России как военно-морская база на юге страны. Маск полагает, что потерю Крыма для России можно приравнять к потере Гавайев и Перл-Харбора.

«Маску стоит понять, что Крым для России — это больше, чем просто военно-морская база. Крым не просто неотъемлемая часть великой России. Это символ русского мира и единства ее народов», — указал Гемпель.

Также Гемпель отметил, что странам Запада стоит прислушаться к словам Маска и прекратить попытки оспаривать право России на её исторические земли, в том числе, помимо Крыма, на Херсонскую и Запорожскую области, а также на Донбасс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что миллиардера Маска пригласил погостить в Крыму Юрий Гемпель, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям.