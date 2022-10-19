Красноярск, , 02:14 — REGNUM В среду, 19 октября, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Осенний день Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 6:00 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 19 на 20 октября ожидается до +0… +2 °C, облачно, без осадков.

Скорость ветра западной четверти 5−10 м/с. Давление — 739 (+2) мм рт. ст.

В четверг, 20 октября, в Красноярске до +6… +8 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +1… +4 °C.

В пятницу, 21 октября, в Красноярске ожидается до +5… +7 °C днём и до +2… +5 °C ночью. Облачно, небольшие осадки.

По данным Среднесибирского УГМС, 19 октября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается южный ветер при порывах до 17−22 м/с, сильные осадки в виде снега и мокрого снега. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица.

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