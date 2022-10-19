Нью-Йорк, США, , 02:12 — REGNUM Россия не получила от Великобритании никаких ответов по делу о так называемом «отравлении» экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, несмотря на множество запросов к Лондону, заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов в ходе заседания комитета Генассамблеи ООН.

Москва & Лондон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования происшествия в Солсбери, в результате которого пострадали российские граждане», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что Москва направляла Лондону еще одну ноту месяцем ранее, однако британские власти ее снова проигнорировали. По словам Воронцова, западные страны отказываются представлять какие-либо данные или доказательства для оказания давления на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября посольство России в Лондоне потребовало от британского МИД предоставить информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей. При этом британские власти так и не предоставляли такую информацию после инцидента в Солсбери.

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