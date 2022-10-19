Вашингтон, , 02:01 — REGNUM Пакистан готов закупать российское топливо по цене, которая предложена Россией Индии. Об этом заявил пакистанский министр финансов Исхак Дар, который находится с официальным визитом в США, сообщает издание News.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кроме того, по его словам, в Исламабаде надеются на то, что Запад не станет возражать против таких поставок из-за экономической ситуации, которая сложилась в Пакистане после катастрофических наводнений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские власти объявили о выделении пакистанской стороне в общей сложности $50 млн для ликвидации последствий масштабного паводка.

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