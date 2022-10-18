Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2022, 01:56 — ИА Регнум. На Западном берегу реки Иордан 18 октября было совершено нападение на израильских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Армия Израиля

В момент инцидента военные проводили в окрестностях посёлка Мадждаль на Западном берегу рутинные мероприятия. Трое нападавших забросали израильтян бутылками с зажигательной смесью, в связи с чем военнослужащие открыли по ним стрельбу.

пресс-служба ЦАХАЛ «Военнослужащие открыли ответный огонь по подозреваемым».

По информации военных, с израильской стороны потерь нет. В настоящее время военнослужащие осматривают близлежащую местность, где могли укрыться возможные сообщники нападавших.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли ВМС Израиля провели операцию вблизи сектора Газа.

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