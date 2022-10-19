Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Американский миллиардер Билл Экман призвал киевский режим признать воссоединение Крыма с Россией ради мирного урегулирования ситуации вокруг территории бывш. УССР. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало», — заявил он.

Экман призвал киевские власти пойти на уступки и прекратить конфликт. Также он выступил против присоединения Киева к НАТО, так как это может привести к дальнейшей эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября американский олигарх Илон Маск заявил, что Россия не отдаст Крым при любых условиях. По его словам, для Москвы потеря полуострова сравнима с потерей Перл-Харбора для США.