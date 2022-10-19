Бишкек, , 01:31 — REGNUM В киргизском сегменте социальных сетей 18 октября активно распространялось видео о «первом разработанном в Киргизии военном беспилотнике».

Фейк ИА REGNUM

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Однако, вскоре поле этого Министерство обороны республики опровергло информацию о начале выпуска БПЛА отечественной разработки, передают «Vesti. kg».

В военном ведомстве предположили, что разработкой разведывательных беспилотников могла заняться пограничная служба Киргизии, но в большей степени склоняется к версии о том, что это видео является обычным фейком.

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