Бишкек, 19 октября 2022, 01:31 — REGNUM В киргизском сегменте социальных сетей 18 октября активно распространялось видео о «первом разработанном в Киргизии военном беспилотнике».
Читайте также: Турция проигнорировала просьбу Киргизии не давать «Байрактары» Таджикистану
Однако, вскоре поле этого Министерство обороны республики опровергло информацию о начале выпуска БПЛА отечественной разработки, передают «Vesti. kg».
В военном ведомстве предположили, что разработкой разведывательных беспилотников могла заняться пограничная служба Киргизии, но в большей степени склоняется к версии о том, что это видео является обычным фейком.
Читайте также: Президент и глава спецслужб Киргизии открыли базу турецких беспилотников