Бишкек, 19 октября, 2022, 01:31 — ИА Регнум. В киргизском сегменте социальных сетей 18 октября активно распространялось видео о «первом разработанном в Киргизии военном беспилотнике».

ИА REGNUM Фейк

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Однако вскоре после этого министерство обороны республики опровергло информацию о начале выпуска БПЛА отечественной разработки, передают Vesti. kg.

В военном ведомстве предположили, что разработкой разведывательных беспилотников могла заняться пограничная служба Киргизии, но в большей степени склоняются к версии о том, что это видео является обычным фейком.

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