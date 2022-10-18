Мелитополь, 19 октября, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС), отключённое 17 октября, снова восстановлено. Об этом 18 октября сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своём официальном сайте.

(сс) DENAMAX Запорожская АЭС

«ЗАЭС восстановила подключение к своей последней оставшейся в действии линии электропередачи напряжением 750 киловольт», — уточняется на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что за последние десять дней внешнее электроснабжение ЗАЭС отключается уже в третий раз. 17 октября отключение произошло третий раз, питание ЗАЭС осуществлялось по резервной сети.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, соглашение по обеспечению безопасности Запорожской АЭС возможно заключить до конца 2022 года.