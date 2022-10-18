Хельсинки, 19 октября, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Работающий в пробном режиме третий энергоблок финской АЭС «Олкилуото» получил повреждения, которые, вероятно, задержат его ввод в эксплуатацию. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба компании-оператора станции Teollisuuden Voima (TVO).

Hannu Huovila АЭС Олкилуото

пресс-служба TVO «Во время работ по техническому обслуживанию и осмотру были обнаружены повреждения внутренних частей питательных насосов, расположенных в машинном зале «Олкилуото-3»… Скорее всего, это повлияет на продолжение ввода в эксплуатацию «Олкилуото-3» и начало регулярного производства электроэнергии».

Компания подчёркивает, что обнаруженные в реакторе повреждения не представляют серьёзной опасности. Уточнённый график ввода энергоблока в эксплуатацию будет представлен в ближайшие дни.

Напомним, введение в регулярную эксплуатацию энергоблока «Олкилуото-3» ранее планировалось после завершения испытания в декабре текущего года. В пробном режиме энергоблок был подключён к электросети 13 марта.

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