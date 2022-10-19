19 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 07:59 — REGNUM Решение парламента Эстонии объявить Российскую Федерацию спонсором терроризма вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 19 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Шавки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Таким незамысловатым образом эстонские власти осудили действия России на территории бывшей УССР. Из 101 парламентария поддержали решение 88 человек. Воздержавшихся или проголосовавших против среди депутатов не было. Помимо признания РФ спонсором терроризма, Эстония призвала мировое сообщество добиться исключения России из постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также ввести больше санкций против российского союзника — Белоруссии.

«Чем меньше страна, тем громче она лает», — пишет Сергей Д.

Многие пользователи были изрядно удивлены циничности и лицемерию эстонских властей. Граждане напоминают, что Эстония куда больше заслуживает статуса «спонсор терроризма».

«Это та страна, в которой недавно проходили факельные шествия нацистских ветеранов?» — интересуется Константин У.

«При этом террористка, убившая Дугину, спряталась в Эстонии. Ну и кто тут спонсор терроризма?!» — написала Вероника З.

Некоторые комментаторы отмечают, что такое решение было принято одновременно с восстановлением экономических и торговых взаимоотношений между Европейским союзом и Российской Федерацией. Эстония своими действиями подчёркивает, насколько двусмысленны взаимоотношения Москвы и Брюсселя.

«Недавно появился список стан Евросоюза, которые восстановили торговлю с Россией до уровня 24 февраля. И Эстония в числе этих стран. Так что теперь получается, что Эстония — тоже спонсор терроризма», — указывает Виктор С.

«Эстония восстановила объём торговли с Россией. Бабло побеждает зло? Деньги правят миром», — отметил Стас Б.

Часть людей полагает, что решение парламента Эстонии по факту ничего не меняет и ни на что вообще не влияет. Просто в информационное поле было брошено очередное наглое, лживое и ничем не подтверждённое обвинение в сторону нашей страны.

«Это не требование, а просто лай», — заметил Батыр Ш.

Эстонские солдаты на совместных учениях с американцами U.S. Marine Corps

«А давно ли Эстония постоянный член Совбеза ООН? Или из ПЧС ООН можно вылететь по воле Эстонии? Это страна особых людей? Может, это первая экономика или хоть в чем-нибудь первая в мире страна?» — спрашивает Марсель З.

«Мало ли, что там хочет Эстония. СССР — один из основателей этого самого ООН. А Россия — правопреемница СССР. Так что все их потуги — в пустоту», — считает Татьяна С.

Ряд пользователей предупредил эстонцев о вероятной каре за подобные действия, ведь Россия и Штаты в какой-то момент могут разрешить свои противоречия, и тогда Эстонии придётся иметь дело с последствиями своих необдуманных решений.

«Эстонцы бегут впереди паровоза. Потом этот паровоз их задавит», — предрекает Михаил Б.

«Только почему-то самые маленькие и никчёмные страны Россию спонсором терроризма признают. Понимают, что это ни на что не влияет, но пытаются перед своим американским хозяином выслужиться. А потом, когда хозяин вдруг передумает с Россией ругаться, то первыми пинка под зад получит именно такие шавки», — предупреждает Олег Е.

Напомним, 18 октября парламент Эстонии объявил Российскую Федерацию спонсором терроризма.